PSG : Aréola veut relancer la guerre des goals la saison prochaine

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire ce mardi en Coupe de France face à Avranches, Alphonse Aréola doit désormais se contenter d’une poignée de matchs en cette deuxième partie de saison. Pas satisfaisant aux yeux d’Unai Emery quand il avait pris la place de titulaire en début de saison, le jeune parisien en paye le prix fort, Kevin Trapp ayant désormais la place de numéro 1 sur le championnat. A l’heure actuelle, le portier prêté par le passé à Lens, Bastia puis Villarreal se concentre sur la fin de la saison, et se prépare à repartir à l’assaut de la place de titulaire la saison prochaine, si la concurrence est toujours la même.

« Je suis bien. Chaque fois qu’on me donne du temps de jeu, j’essaye de donner le maximum. J’étais à l’image de l’équipe sur ce match. On me donne du temps, je joue. On verra ensuite. La saison prochaine, c’est une autre histoire », a prévenu dans les colonnes de Goal un Alphonse Areola qui n’est pas annoncé sur le départ. Pas plus que Kevin Trapp, auteur d’une deuxième partie de saison solide, même s’il n’a pas pu faire de miracles lors de l’élimination face au FC Barcelone le mois dernier.