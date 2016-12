PSG : Alario va signer, Alario va pas signer, la dernière tendance dévoilée !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Le dossier Julian Draxler étant réglé et probablement officialisé dimanche à l'ouverture officielle du mercato d'hiver en France, le Paris Saint-Germain travaille désormais sur la fameuse doublure d'Edinson Cavani. Et dans ce dossier, Le Parisien affirme qu'entre le PSG et le clan Lucas Alario on se tient par la barbichette. Car si l'agent de l'attaquant de River Plate a clairement dit que Patrick Kluivert était chaud bouillant sur le joueur de 24 ans, du côté du Paris Saint-Germain on est nettement moins clair que cela. Ainsi le quotidien francilien affirme qu'en plus de Lucas Alario, le PSG a deux autres attaquants dans son viseur, mais avance sur ces deux joueurs de manière beaucoup plus discrète que sur celle d'Alario, dont le représentant est très bavard. Car du côté du club de la capitale, on n'est pas encore convaincu que l'attaquant argentin est réellement une bonne pioche surtout dès le mercato d'hiver.

Interrogé sur le cas Lucas Alario, Omar da Fonseca avoue que cela peut être une très bonne pioche, mais que réussir en Europe est une autre chose. « Il me fait penser à David Trezeguet ou Marco Van Basten, commence joliment l’ex-avant-centre. Il dispose d’un très bon jeu de corps. Il aime la friction dans le corps à corps. Il ne fera jamais autant de kilomètres que Cavani car Lucas Alario est principalement un joueur de surface. Il est bon dans le jeu en pivot, en remise, dans les une-deux, dans ses prises de balle. En revanche, il ne peut pas éliminer un adversaire par sa vitesse. Il a bien appris, il prend la balle avec le front et il l’envoie d’où elle vient. Il sait vraiment bien le faire, ça. Après, en Europe, c’est une autre musique », prévient le consultant de BeInSports, qui connaît très bien Lucas Alario.