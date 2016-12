PSG : Alario à Paris, ce sera l'été prochain malgré le forcing de Kluivert

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Présenté comme le futur renfort offensif du Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal, Lucas Alario ne semble finalement pas si proche que cela de rejoindre le club de la capitale. En effet, lors que les signaux étaient positifs, l’agent de l’attaquant argentin de River Plate a mis un gros coup de frein aux ambitions du PSG dans ce dossier. Se confiant au micro de Radio Rivadavia, le représentant de Lucas Alario a prévenu que si un départ de ce dernier de River Plate était envisageable, ce n’était pas pour cet hiver mais plutôt pour le mercato estival. Et cela malgré l’instance de Patrick Kluivert dans ce dossier.

« Le mercato hivernal est compliqué car Lucas arriverait sans préparation alors que les équipes sont en plein milieu de la saison. Les nouveaux projets débutent en juin, et c’est peut-être mieux pour son adaptation. Le scénario aurait été différent si River Plate ne jouait pas la Copa Libertadores, mais là son intention est de rester. Pour réussir en Europe, l’idéal est de faire la pré-saison (…) Ici, il a un très bon contrat et il n’y a pas de raison de se presser (…) C’est pour cela que le mercato estival est celui qui correspond le mieux à nos aspirations. Pour ce qui est de gagner de l’argent, il a le temps. Nous ne forcerons pas un départ. Mais s’il y a une une offre forte nous l’écouterons. Parce ce que la carrière d’un footballeur est courte et parce que c’est le marché qui dirige. Nous avons eu une offre importante et nous allons en avoir une autre. C’est public, le PSG le veut, Patrick Kluivert est amoureux de lui », a confié Pedro Aldave, qui refroidit l’ambiance dans ce dossier. Mais dans le même temps, il se dit aussi qu’Unai Emery ne serait pas aussi chaud que le directeur du football du Paris Saint-Germain concernant Lucas Alario. Alors bluff ou pas ?