PSG : Al-Khelaifi ne rigole plus, Verratti a compris et reste à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Agent de Marco Verratti, Donato Di Campli a dit tout et son contraire concernant l'avenir du milieu de terrain international italien du Paris Saint-Germain. Mais, tandis que des rumeurs venues d'Espagne affirment qu'il est allé en douce rencontre les dirigeants du FC Barcelone, les choses semblent plutôt claires du côté du PSG. En effet, tout comme pour Edinson Cavani, Nasser Al-Khelaifi a fait du cas Cavani une affaire personnelle. Et le patron du Paris Saint-Germain a rappelé à Di Campli que le meneur de jeu avait un contrat jusqu'en 20121 et que son départ était juste impossible cet été.

Selon L'Equipe, Marco Verratti a compris qu'un départ au prochain était désormais à oublier, et le joueur italien, qui apprécie sa vie dans la capitale, l'aurait laissé sous-entendre à ses coéquipiers dans le vestiaire du PSG, n'hésitant pas à parler de la prochaine saison à Paris. Cependant, Donato Di Campli n'est pas du genre à laisser filer comme cela, et selon le quotidien sportif, l'agent de l'Italien pourrait profiter de cela pour négocier une nouvelle augmentation de salaire de Marco Verratti. A priori, les choses devraient donc se régler positivement et dans le bon sens pour tout le monde. Que demande le peuple ?