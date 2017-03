PSG : Al-Khelaifi furieux, il écrit un courrier salé à la LFP

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre Nasser Al-Khelaifi et Didier Quillot, le DG de la Ligue de Football Professionnel, ce n'est pas le grand amour. En effet, au début du mois de mars, le patron du Paris Saint-Germain a adressé un courrier viril au responsable de la LFP, estimant que ce dernier avait été totalement incorrect en participant à une réunion à Paris avec des clubs, dont l'ASSE, qui contestent la réforme de la Ligue des champions, et en ne prévenant personne, ce qui a mis Nasser Al-Khelaifi en mauvaise situation. Didier Quillot s'est cependant défendu.

Et le courrier envoyé par le boss du PSG ne rigolait pas. « Alors que je participais la semaine dernière à une réunion de l’European Club Association, j’ai eu la désagréable surprise d’être interrogé, en tant que membre du bureau et administrateur de la LFP, par plusieurs représentants de clubs européens sur une rencontre qui aurait eu lieu à Paris il y a quelques jours entre la LFP et la Liga, puis entre certains clubs membres de ces deux instances. Vous étiez le représentant de la LFP, accompagné du directeur juridique. N’étant nullement informé d’une telle rencontre, je me suis donc retrouvé dans une position pour le moins inconfortable, position que je ne peux tolérer compte tenu de mes fonctions au sein de la LFP (…) L’objet de la présente (est) de vous faire part de ma surprise et de mon très vif mécontentement sur le fait que vous n’ayez pas pris l’initiative ou la peine de donner cette information en amont aux membres du bureau ou du conseil d'administration de la Ligue, qui plus est compte tenu de mon rôle au sein de cette instance sportive. Je vous demande donc à l’avenir de prendre toutes les mesures propres à assurer qu’un tel incident ne se reproduise plus », a indiqué Nasser Al-Khelaifi à Didier Quillot.

Ce dernier a répondu au patron du PSG en expliquant qu'il n'avait pas du tout participé à cette réunion à Paris, mais avait seulement pris part au repas organisé la veille par des responsables de la Liga et les clubs qui participaient à ce fameux rendez-vous entre contestataires. L'affaire est donc close, mais le Directeur Général Exécutif de la LFP sait qu'il doit filer droit...