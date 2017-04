PSG : Al-Khelaifi a refusé une offre limite effrayante

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On le sait depuis quelques mois, la Chine est devenue le nouvel Eldorado des footballeurs. Et du côté du PSG, où on jongle aussi avec les millions, on l'a compris en recevant une offre pour Edinson Cavani. Le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo affirme en effet que le président du Paris Saint-Germain a été contacté par son homologue du Tianjin Quanjian Football Club, un club chinois de D1 entraîné par Fabio Cannavaro, lequel lui a transmis une proposition pour acheter le meilleur buteur de Ligue 1.

Si l'offre chinoise pour Edinson Cavani n'était que de 40ME, c'est surtout le salaire qui a probablement fait halluciner Nasser Al-Khelaifi. Car le Tianjin Quanjian proposait tout simplement 75ME sur trois ans à El Matador, soit un salaire mensuel net de 2,10ME. Une offre qui transforme le PSG en gentil petit club de seconde zone, puisque Cavani ne gagne « que » 10ME par an au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, le PSG a balayé cette proposition d'un revers de la main d'autant plus facilement que le buteur uruguayen n'a nullement l'intention d'aller finir sa carrière en Chine aussi tôt.