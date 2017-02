PSG : Agacé, Al-Khelaifi pousse Augustin sur la voie de garage !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a plus l'intention de se laisser dicter ses choix par les jeunes, du moins pas par tout le monde. Et le cas de Jean-Kevin Augustin le confirme.

Car le jeune attaquant du PSG, qui avait été incorporé dans son groupe par Laurent Blanc, est retourné à la case CFA depuis le début de l'année 2017. Et cette décision ressemble très clairement à une sanction décidée par Nasser Al-Khelaifi en accord avec son directeur du football, Patrick Kluivert. En effet, selon Le Parisien, conscients que Jean-Kevin Augustin devait avoir plus de temps de jeu, mais que cela ne pourrait pas être encore le cas au Paris Saint-Germain, les dirigeants du club de la capitale, en accord avec Unai Emery, ont demandé à l'attaquant de 20 ans d'accepter un prêt lors du dernier mercato.

Mais contre toute attente, Jean-Kevin Augustin a balayé d'un revers de la main les propositions venues de Rennes, Nantes et Montpellier, refusant un prêt. Ajouter à cela que le joueur a également refusé de prolonger son contrat, et vous obtenez une situation radicale que la direction du PSG a décidé de régler de manière impitoyable. Désormais, Jean-Kevin Augustin va donc travailler à l'écart du groupe professionnel en attenant qu'une solution soit trouvée, ou pas, en fin de saison. Et cela même si le Paris Saint-Germain a indiqué au quotidien francilien qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une « rétrogradation ».