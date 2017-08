PSG : 5 ME pour Ben Arfa, Paris tenté de dire oui

Dans : PSG, Mercato.

Hatem Ben Arfa l’a déjà fait savoir, il ne quittera pas le Paris Saint-Germain sans récupérer son dû, à savoir le paiement d’au moins une très grosse partie de sa dernière année de contrat. Car le milieu offensif le sait bien, si plusieurs clubs sont à l’affût pour le recruter, il aura du mal à retrouver le niveau de salaire convenu avec le PSG il y un an de cela après son arrivée en provenance de Nice. Un club semble désormais capable de remplir toutes les conditions, annonce la presse turque.

AMK explique ainsi que Fenerbahçe, qui suit le joueur depuis plus d’un an, va proposer 5 ME au PSG pour avoir l’accord du club de la capitale. Cela ne sera certainement pas le plus difficile à obtenir, car Paris ne s’accrochera pas à un joueur qui n’est plus utilisé et était venu gratuitement. Reste à savoir si Ben Arfa parviendra dans le même temps à trouver un accord à la fois avec le club francilien pour cette fameuse dernière année de contrat, mais aussi s’il ambitionne ou pas de rejoindre le championnat turc, ce qui ne semblait pas être sa destination favorite il y a quelques semaines de cela.