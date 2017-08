PSG : 222ME pour Neymar, un Guingampais a compris pourquoi

Dans : PSG, Mercato, EAG.

Les joueurs guingampais ont été les premiers à croiser la route de Neymar en Ligue 1 et pour certains cela a été un choc. C'est notamment le cas de Lucas Deaux, qui s'est frotté à la star brésilienne du PSG et avait bien du mal à s'en remettre après le match. Car le milieu de terrain de l'EAG a compris que Neymar avait du feu dans les jambes et un talent qui risque de faire souffrir toute la Ligue 1.

« Je pense qu’ils ont fait une affaire en l’achetant 200 millions d’euros. Vraiment…Franchement, je n’ai pas de mot. C’est chaud ! Et encore, il a mis du temps à se mettre dans son match. Quand il sera à 100% et qu’il trouvera les automatismes avec ses partenaires, ça va vraiment être extraordinaire. Bon courage aux autres équipes du championnat », a confié Lucas Deaux, qui se souviendra longtemps de ce premier match de Neymar en Ligue 1 au Roudourou. Les joueurs du TFC, qui se déplaceront le week-end prochain au Parc des Princes, sont prévenus.