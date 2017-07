Officiel : Dani Alves jusqu'en 2019 au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est désormais officiel, Dani Alves jouera bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Avant que le défenseur brésilien soit officiellement présenté au Parc des Princes, Dani Alves et Nasser Al-Khelaifi se sont réjouis de cet accord qui fait de l'ancien footballeur de la Juventus et du Barça un joueur du PSG jusqu'en 2019.

« Je suis extrêmement heureux de m’engager au Paris Saint-Germain,. Ces dernières années, j’avais pu mesurer de l’extérieur la formidable croissance de ce club, devenu une place forte du football européen. Il est très enthousiasmant d’être désormais un acteur de ce grand projet ! Dans tous les clubs où je suis passé, j’ai toujours donné le meilleur pour aider mes équipes à aller le plus haut possible. Croyez-moi, je viens aussi à Paris pour gagner. Je connais les ambitions de mon nouveau club et les attentes de ses nombreux supporters à travers le monde. Nous allons partager de grands moments, j’en suis certain ! », a expliqué Dani Alves, qui portera le numéro 32.

De son côté, le président du PSG était évidemment lui aussi très heureux de ce recrutement. « Je suis ravi et très fier d’accueillir Daniel Alves au sein de notre club, . Daniel n’est pas seulement depuis une douzaine d’années l’un des meilleurs défenseurs du monde, il est également une figure reconnue et appréciée des passionnés de football sur tous les continents. Son exigence et son énergie vont beaucoup apporter à notre groupe et nos fans vont adorer la rage de vaincre qui ne cessera jamais d’animer Dani. En choisissant le Paris Saint-Germain, Daniel montre à tous la vitalité et l’attractivité de notre projet », a fait remarquer Nasser Al-Khelaifi.