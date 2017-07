Officiel : Augustin quitte le PSG pour le RB Leipzig à un joli prix

A un an de la fin de son contrat, Jean-Kevin Augustin va tenter de lancer sa carrière en Allemagne. Le remplaçant du PSG s’est engagé ce jeudi en faveur du RB Leipzig, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Pour s’offrir le jeune tricolore, Leipzig a tout de même aligné une somme qui s’approcherait des 13 ME. Autant dire que le PSG n’a pas hésité à laisser filer celui qui était le troisième avant-centre dans l’esprit d’Unai Emery la saison passée.

