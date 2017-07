Mercato: Mbappé vendu au PSG ? Impossible prévient le Prince !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Ces dernières heures, il se dit de plus en plus que Kylian Mbappé a clairement décidé de rester cette saison à l'AS Monaco, l'attaquant international renonçant finalement à un transfert durant ce mercato à un an du Mondial. Une conclusion dont ne doute pas le Prince Albert, lequel est très confiant quant au désir de Kylian Mbappé de prolonger son séjour en Principauté, le souverain monégasque allant même plus loin dans son analyse. Pour ce dernier, il est en effet impossible que cette année, ou même dans un an, l'AS Monaco vende un tel prodige au Paris Saint-Germain.

Dans L'Equipe, le Prince Albert pense être du même avis que le vice-président russe de club de la Principauté sur le sujet Mbappé. « Un départ de Mbappé ? Je ne pense pas que ça arrivera. Il y a des discussions en cours qui me font dire qu’il sera encore à Monaco la saison prochaine. Les discussions concernent son augmentation de salaire. Mais je pense qu’il a bien compris, et son père avec lui, que ce n’est pas encore dans son intérêt d’aller dans un grand club, où il n’est pas sûr d’être titulaire. Même si Zidane a dit qu’il aurait du temps de jeu au Real Madrid. Un départ au PSG ? Non. C’est mon avis et je pense que c’est également celui de Vadim Vasilyev », confie le Prince Albert, visiblement très bien informé sur ce dossier.