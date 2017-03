Le Barça réalise un exploit énormissime et pulvérise le PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un match incroyable, le FC Barcelone a signé une remontada totalement inouïe et s'est imposé 6 à 1 avec trois buts marqués dans les ultimes minutes de la rencontre, alors que Paris pensait être qualifié. Pour le PSG, cette déroute va être très dur à digérer.

Trois semaines après sa large victoire au Parc des Princes, le PSG l'avait plusieurs fois répété, tout devait être fait pour éviter de prendre un but très rapidement, histoire de ne pas relancer le Barça. Mais comme dans un mauvais rêve, il fallait à peine trois minutes à Luis Suarez pour réussir à trouver le chemin des filets (1-0, 3e), l'attaquant du Barça profitant d'une erreur de la défense parisienne, et notamment de Trapp.

Les joueurs d'Emery avaient clairement pris un coup de massue sur la tête et la première période était un long calvaire, le Paris Saint-Germain étant totalement sur la défensive et surtout incapable de venir créer le danger. Méconnaissable par rapport au match aller, le PSG allait logiquement encaisser un deuxième but encore une fois sur une incompréhension défensive, avec un bonus une déviation dans son but signée Kurzawa (2-0, 40e). A la pause, le FC Barcelone avait fait la moitié du chemin et la confiance avait totalement changé de camp.

Et le scénario tournait à la catastrophe dès la reprise. En effet, suite à une faute de Meunier sur Neymar, l'arbitre accordait un penalty que Messi se faisait un plaisir de transformer (3-0, 50e). Le PSG était au bord du gouffre et en plus n'avait en plus pas de chance. Sur un centre de Meunier, Cavani trouvait en effet le poteau du Barça (52e). Mais la pression était toujours intense sur le but parisien, le Barça jetant toutes ses forces dans la bataille.

Mais le foot est fou et c'est pour cela qu'on l'aime. Sur un des rares contres du PSG, Kurzawa servait idéalement Cavani qui d'une superbe demi-volée fusillait Ter Stegen (3-1, 62e). Ce but changeait tout, puisque le Barça devait désormais marquer trois buts supplémentaires pour se qualifier. Le Camp Nou se faisait soudainement plus calme, les supporters catalans pensant que la remontada n'était plus réellement d'actualité.

Le dernier quart d'heure était un peu plus zen pour le PSG, Di Maria, entré à la place de Lucas en seconde période, ratant même l'immanquable (85e). Mais là encore, tout basculait de manière incroyable. Sur un coup-franc, Neymar allait trouver la lucarne de Trapp (4-1, 88e). Et à l'entame du temps additionnel, l'arbitre accordait un très généreux penalty au Barça pour une légère faute de Marquinhos. Neymar trompait Trapp (5-1, 90e+1). Il restait 4 minutes aux Catalans pour marquer un but synonyme de qualification...et hélas le scénario catastrophe se produisait pour Paris. Sur un ultime coup-franc, la défense du PSG se trouait et Sergi Roberto marquait le but d'un exploit historique à l'ultime seconde (6-1, 90e+4). Le ciel tombait sur la tête du Paris Saint-Germain, tandis que la fête débutait au Camp Nou.