Dans : OL, PSG, ASSE, Ligue des Champions.

La récente réunion de l'ECA a remis un peu d'huile sur le feu dans le dossier du fair-play financier, et une ligne de fracture est clairement apparue entre quelques grands clubs européens, et l'ensemble de la Ligue 1, à l'exception de l'Olympique Lyonnais. Présent lors de ce congrès, en tant que président du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo affirme cependant que Jean-Michel Aulas était tout de même satisfait de voir que le Paris Saint-Germain était désormais armé pour aller encore plus loin en Ligue des Champions. Et cela même si le président de l'Olympique Lyonnais ne rate pas une occasion de taper sur le PSG sauce Qatar.

« Jean-Michel Aulas me disait lundi qu’il était très content de voir le PSG avec le potentiel de gagner la Ligue des champions. C’est dans l’intérêt de l’OL aussi d’avoir un grand championnat et un club capable de gagner la Ligue des champions. Et ce n’est pas seulement le PSG qui dérange, notamment quand je vois l’attitude de la Liga. Notre championnat s’améliore et c’est l’ensemble des clubs français, qui a fait des progrès dans le jeu et le financement, qui dérange.Que le PSG soit le petit PSG de l’année dernière ou celui avec Neymar et Mbappé, il sera devant nous et devant l’OL. Que ce soit un grand PSG, c’est un point positif », a confié, sur RMC, le co-président de l'AS Saint-Etienne, histoire de confirmer qu'un front uni, ou presque, existait du côté français.