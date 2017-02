OL : Yoann Riou découpe Genesio un entraîneur pas « entraînant »

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas défend contre vents et marée Bruno Genesio, le président de l'Olympique Lyonnais se fâchant même très fort avec les supporters de son club qui lui demandent, via les réseaux sociaux, de changer de coach. Et si Bruno Genesio avoue qu'il savait que sa mission ne serait pas simple à l'OL, les critiques s'abattent encore plus violemment compte tenu de la mauvaise série actuelle du club rhodanien. Alors qu'il a confié qu'il ne s'intéressait pas trop aux réseaux sociaux, on espère également que le technicien de l'Olympique Lyonnais ne regarde pas L'Equipe TV.

Car après la défaite de samedi à Guingamp, Yoann Riou n'a pas été tendre avec Bruno Genesio. « Le message ne passe plus. Ce que je reproche à Bruno Genesio ? Il n’est plus entraînant, il n’a pas la grinta…Je ne suis pas dans le vestiaire mais on sent bien que le message ne passe pas. Il ne sublime pas ses joueurs », a lancé le volubile journaliste, visiblement pas convaincu du tout que Genesio soit encore l'entraîneur qu'il faut pour l'Olympique Lyonnais.