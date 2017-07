OL : Visite médicale terminée, le prix de Lacazette va tomber

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Ce mardi 4 juillet pourrait être une journée record pour Arsenal comme pour Lyon. Alexandre Lacazette vient en effet de passer sa visite médicale avec succès, et vient de signer son contrat avec Arsenal, annonce The Guardian et Sky Sports. Il ne reste plus que l’officialisation, qui ne devrait pas tarder, même si comme souvent dans des gros transferts, les clubs veulent finaliser la communication la plus arrangeante en fonction des impératifs économiques.

Selon les médias anglais, le prix de l’attaquant lyonnais ne devrait en tout cas plus bouger, et se monterait à 59,5 ME avec bonus, soit 50 ME cash. Ce serait le plus gros transfert d’Arsenal et la plus grosse transaction également pour l’OL. Nul doute que le club rhodanien donnera en tout cas les chiffres précis lors de l'officialisation du transfert, même les motifs qui peuvent déclencher l'obtention des bonus ne sont pas toujours précisés.