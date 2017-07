OL : Vers une surprise de taille pour le capitanat à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Avec les départs de Maxime Gonalons, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a perdu trois titulaires importants. Mais au-delà de la qualité des joueurs, Bruno Génésio a également perdu ses trois capitaines de la saison passée. Du coup, le renouveau de l’OL la saison prochaine passera aussi par la nomination d’un nouveau taulier dans le vestiaire, et donc d’un nouveau capitaine. Et selon les informations du journal L’Equipe, deux noms reviennent avec insistance ces dernières heures…

Effectivement, le staff de l’Olympique Lyonnais hésiterait pour l’heure entre deux joueurs pour prendre la suite de Maxime Gonalons. La première option mène évidemment à Anthony Lopes, visiblement grand favori pour devenir le nouveau capitaine de l’OL. Mais selon le quotidien national, Jérémy Morel tiendrait également la corde. Une information surprenante puisque l’ancien Marseillais aura bien du mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable à la vue de la concurrence à gauche (Mendy, Marçal) et en défense centrale (Mammana, Diakhaby, Nkoulou, une possible recrue).