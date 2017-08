OL : Une pépite de 16 ans pour remplacer Cornet au cas où ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato de l'Olympique Lyonnais n'est pas terminé et si l'on en croit Jean-Michel Aulas, il y aura des mouvements dans les deux sens d'ici le 31 août minuit. Parmi les joueurs dont il se dit qu'ils pourraient partir, le nom de Maxwel Cornet est sorti il y a quelques jours, Dortmund ayant un regard très attentif sur la situation du jeune attaquant de l'OL si Ousmane Dembélé devait finalement partir à Barcelone. Mais Bruno Genesio l'a dit la semaine dernière, il n'est pas vraiment favorable à cette option, même si l'Olympique Lyonnais pourrait empocher 20ME dans ce mercato déjà juteux pour le club rhodanien.

Si Maxwel Cornet venait à faire ses valises de Lyon, il apparait peu probable que l'OL s'offre un attaquant supplémentaire. Et selon Radio Scoop, le staff fera probablement monter d'un cran Willem Geubbels, attaquant de 16 ans, auteur d'un but avec les pros lyonnais cet été en préparation contre Bourg-en-Bresse et dont la réputation est grandissante. « Sa préparation estivale et son triplé samedi avec la réserve de l’OL ont impressionné le staff et les dirigeants », explique la radio lyonnaise. Ne cherchez plus.