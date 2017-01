OL : Une offre à 5 ME arrive pour Jordan Ferri

Dans : OL, Mercato.

Il pourrait encore y avoir de l’animation à Lyon dans ce sprint final du marché des transferts.

Suivi par plusieurs clubs en France et en Europe, Jordan Ferri se pose des questions sur son avenir et même Bruno Genesio, qui souhaite le retenir, a compris que le joueur, en manque de temps de jeu, pourrait bien décider d’aller en chercher ailleurs. Et ce lundi, c’est le club du Galatasaray qui revient à la charge. La formation turque n’avait plus vraiment les faveurs de Ferri ces derniers jours, mais le journal Fanatik annonce qu’une offre de 5 ME va arriver sur le bureau de Jean-Michel Aulas ce lundi, et qu’une réponse rapide est bien évidemment attendue, de la part de l’OL mais aussi de l’ancien international espoirs.

Le journal turc assure que l’accord avec Lyon, qui pourrait se faire autour de 6 ME après négociations, ne devrait pas poser de problème majeur, mais il s’agira bien évidemment de convaincre le joueur de sa place dans ce nouveau projet, alors qu’il n’a pas encore totalement renoncé à l’idée de retrouver son poste à Lyon.