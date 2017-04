OL : Un spécialiste du hooliganisme accuse Lyon et son organisation

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Depuis jeudi soir, l'Olympique Lyonnais se défend fermement suite aux graves incidents intervenus à l'occasion du quart de finale aller d'Europa League entre l'OL et Besiktas. L'UEFA s'est bien évidemment emparée de l'affaire et les sanctions devraient tomber, probablement pour les deux clubs. Ce samedi, dans les colonnes du Parisien, Sébastien Louis, spécialiste français du hooliganisme, accuse l'Olympique Lyonnais et les autorités d'avoir clairement mal préparé ce match, et que l'OL essayait un poil rapidement de renvoyer la faute aux autres, se dédouanant facilement de l'attitude de certains de ses supporters.

« La police française n’est plus habituée à faire face à des supporteurs radicaux. Le contexte était bouillant, on le savait. Les policiers sont trop habitués à une seule typologie de déplacement. Or on avait jeudi des gens qui venaient d’un peu partout. Pourquoi n’a-t-on rassemblé les supporteurs turcs au sein d’une fan-zone avant le match pour les canaliser ? On met ça sur le dos des supporteurs mais il faudrait aussi s’intéresser aux organisateurs incompétents qui ne sont capables de les rassembler. Des spectateurs sont rentrés sans fouille. On connaît le contexte sécuritaire en France, la menace terroriste, etc. On a de la chance que, sur ce point-là, le stade ne soit pas encore une cible pour d’autres groupes… Il doit y avoir davantage de préfiltrages en amont. Lyon a souvent tendance à s’exonérer de ses responsabilités. Mais il y a aussi des supporteurs actifs et violents à Lyon », explique Sébastien Louis, visiblement pas si étonné que cela par la tournure des événements jeudi soir au stade du Parc OL et qui ne voit pas vraiment comment l’Olympique Lyonnais pourra échapper à une sanction que, selon lui, le club rhodanien mérite.