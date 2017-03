OL : Un milieu offensif sénégalais rejoint Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a décidé d'avoir des yeux un peu partout afin de pouvoir continuer à maintenir son centre de formation au plus haut niveau européen. Et c'est dans ce cadre que le club de Jean-Michel Aulas a noué il y a un peu moins de deux ans un partenariat avec la formation sénégalaise du Dakar Sacré-Coeur. Une opération concrétisée cette semaine par la signature d'Ousseynou Ndiaye, jeune milieu offensif de 19 ans, qui va intégrer le centre de formation de l'OL après avoir participé à deux tests à Lyon.

Selon le quotidien sénégalais, Le Soleil, l'Olympique Lyonnais avait de son côté supervisé à plusieurs reprises Ousseynou Ndiaye avant de le faire venir définitivement depuis le Dakar Sacré-Coeur. Reste maintenant à ce jeune joueur à prouver au sein de son nouveau club qu'il est en mesure d'évoluer au plus haut niveau. Ce que l'on semble croire du côté de l'OL. « Il une bonne qualité technique individuelle qu’il va falloir parfaire. C’est un joueur assez complet. Il a tout pour réussir », a précisé dans les colonnes de notre confrère, Alain Olio, directeur sportif du Dakar Sacré Coeur et ancien responsable du centre de formation de l’OL entre 2001 et 2007.