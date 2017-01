OL : Un espoir voulait être prêté, Lyon dit non

Alors que Bruno Génésio ne compte pas du tout sur lui cette saison à l'Olympique Lyonnais, Christopher Martins ne devrait pourtant pas quitter le Rhône durant le mercato hivernal. À son grand désarroi...

Dimanche, pour le choc olympique contre Marseille, Lyon ne disposait que de deux défenseurs centraux au sein de son groupe, à savoir Yanga-Mbiwa et Mammana. Diakhaby était blessé à la cheville et Nkoulou, actuellement à la CAN, n'était pas disponible. Pour compenser ces absences, le coach rhodanien s'appuie sur Gonalons, mais aussi sur Morel... sans tester un jeune du centre de formation, comme Christopher Martins.

Considéré comme la cinquième roue du carrosse, le Luxembourgeois souhaitait être prêté durant le mois de janvier afin de poursuivre sa progression au-dessus de la CFA... Mais il n'en sera rien, l'OL ayant décidé de s’opposer à son départ, pourtant possible sachant que le club rhodanien n’a pas atteint son quota de joueurs prêtés. Le défenseur, qui joue d'ailleurs dans l'entrejeu avec la réserve de Lyon, était pourtant pisté par plusieurs clubs de Ligue 2, selon Le Quotidien. Et malgré le coup de pression de ses agents à la fin de l'année 2016, le joueur arrivé en 2013 restera bien à Lyon cet hiver avec la promesse d'une intégration dans le groupe pro en vue de la saison prochaine.