OL : Un duel Atlético-Arsenal pour Lacazette, le prix grimpe !

Dimanche, la presse anglaise annonçait que Liverpool regardait de près le dossier Alexandre Lacazette, mais que le prix réclamé par Jean-Michel Aulas, à savoir 60ME, avait fait tousser Jürgen Klopp et les dirigeants des Reds. Mais ce lundi, le Daily Star affirme de son côté que l'Olympique Lyonnais peut regarder le marché des transferts avec délectation concernant l'éventuel transfert de sa star offensive.

En effet, deux clubs seraient prêts à s'affronter directement pour faire la plus belle offre à l'OL pour Alexandre Lacazette, il s'agit d'Arsenal et de l'Atlético Madrid. Arsène Wenger sait qu'il n'a plus le droit de se rater et le manager français des Gunners a mis le meilleur buteur français de Ligue 1 en haut de sa liste s'il reste aux commandes du club londonien. Mais, face à lui, il aura Diego Simeone, lequel est conscient qu'il pourrait perdre des joueurs offensifs lors du prochain mercato, l'avenir de Kevin Gameiro et bien évidemment d'Antoine Griezmann n'étant pas acquis. Et grâce à cette rivalité entre Arsenal et l'Atlético Madrid, le prix d'Alexandre Lacazette ne va pas baisser, ce qui fera forcément le bonheur de Jean-Michel Aulas. Le dossier Lacazette risque bien d'être un des feuilletons de l'été à Lyon.