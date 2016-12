OL : Un départ surprise pour un milieu de terrain ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

A Lyon, force est de constater que les jeunes joueurs venus de l’extérieur ont toutes les peines du monde à se faire leur place.

Cette saison, Emanuel Mammana et Sergi Darder le confirment, eux qui n’ont visiblement pas convaincu Bruno Genesio. Pour l’Espagnol, c’est déjà sa deuxième saison à l’OL, et son temps de jeu va en se réduisant, avec un statut de titulaire perdu depuis le mois d’octobre. Si son agent avait quelque peu mis le feu en annonçant la possibilité d’un départ express devant le manque de temps de jeu de son poulain, le joueur s’était empressé de calmer le jeu, assurant qu’il comptait toujours s’imposer à Lyon.

Mais des sollicitations extérieures pourraient bien changer la donne. En effet, selon la presse italienne, la Roma se serait mise sur les rangs du milieu de terrain arrivé tout de même pour 12 ME en provenance de Malaga en 2015. L’idée pour la Louve est dans un premier temps de tâter le terrain auprès du joueur afin de connaître la tendance sur un départ, et si besoin est d’enchainer ensuite avec une offre pour Lyon. Celle-ci devrait toutefois être copieuse, l’OL n’ayant pas l’intention de vendre Sergi Darder, et encore moins à la baisse. Reste à savoir quelle sera la position de Jean-Michel Aulas si jamais une proposition intéressante venait effectivement à atterrir sur son bureau.