OL : Toute sa carrière à Lyon, ce pur Gone dit oui !

Dans : OL, Ligue 1.

Capable d’amener les joueurs formés au club au plus haut niveau, l’Olympique Lyonnais peut se féliciter de ce pari réussi sur le long terme. Les générations se succèdent et le club rhodanien parvient régulièrement à débuter des matchs avec la moitié de l’équipe formée au club, chose rare parmi l’élite. Avec les Tolisso, Lacazette, Ferri, Gonalons, Lopes et Fékir, l’identité lyonnaise est bien présente et c’est une fierté bien compréhensible pour Jean-Michel Aulas. Surtout quand le discours va avec, et c’est le cas pour Anthony Lopes. Le portier international portugais a Lyon dans le sang, et quand on l’interroge sur son avenir, son éventuelle envie de rejoindre un jour le championnat portugais, la réponse est limpide, et fera plaisir aux fans de l’OL.

« La question ne se pose pas. J’ai une grande partie de ma famille qui est à mes côtés, et partir, ça ne m’a jamais traversé l’esprit. Je suis très bien à Lyon. J’ai fait toutes mes classes ici et le projet de l’OL grandit jour après jour. Ce maillot, je le porterai le plus longtemps possible. Toujours ? C’est une possibilité. Tout est envisageable. J’ai prolongé jusqu’en 2020 et je porterai donc ce maillot au moins jusqu’à mes 29 ans. J’ai envie de poser mon empreinte dans ce club car je lui dois tout. Depuis mes 9 ans, je suis ici et j’ai franchi tous les paliers. On verra le jour où un petit jeune me poussera dehors. J’espère continuer le plus longtemps et réussir une carrière à la Buffon. J’admire le gardien, et plus particulièrement l’homme. Il a le cœur sur la main et est très respectueux de tout. C’est une figure emblématique du foot », a livré Anthony Lopes dans Le Progrès. Un souhait qui ferait certainement la fierté de Joël Bats, qui continue de faire des miracles au poste de gardien de buts à Lyon, après avoir eu sous sa coupe Grégory Coupet et Hugo Lloris.