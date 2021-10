Adieu l’OL, Benzema passe aux aveux

Souvent évoqué, le retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais semble quasiment impossible à se réaliser.

Tout d’abord parce que l’attaquant formé à Lyon marche sur l’eau au Real Madrid, et va rester encore au moins jusqu’en juin 2023 dans la capitale espagnole. Cela lui permettra d’être ensuite libre à 36 ans. Meilleur que jamais, il aura certainement encore le niveau d’apporter quelque chose à l’OL, même si Jean-Michel Aulas a déjà mis un coup de frein en disant qu’il ne voulait pas récupérer un joueur trop âgé. Quoi qu’il en soit, la question ne devrait pas se poser trop longtemps, puisque KB9 rêve plus des Etats-Unis, que d’un retour à Lyon pour y finir sa carrière. Dans un entretien sur ESPN, l’attaquant français récemment vainqueur de la Ligue des Nations, est passé aux aveux au sujet de son avenir sportif et de la direction qu’il préférait prendre pour la fin de sa carrière.

Karim Benzema to ESPN: “I will turn 34 in December. I continue to play, I feel better and better, so I have to continue. I like the USA. Football is getting better and better there. But am I telling you I will sign there? Right now, I am in Madrid”. @LaurensJulien ⚪️ #RealMadrid