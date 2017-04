Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Corentin Tolisso, milieu de terrain de Lyon, après la victoire 2-1 face à Besiktas : « On n’était pas forcément dans le match en première période, maladroits techniquement. Dans un match de ce niveau, ce n’était pas possible. C’était mieux en deuxième période. Le coach et plusieurs joueurs ont parlé, on est entré sur le terrain avec de meilleures intentions. C’était très compliqué à gérer, cet avant-match. Des joueurs téléphonaient pour savoir si leurs familles allaient bien. C’était dangereux, on entendait des pétards. On l’a vécu difficilement, mais on souhaitait rester concentré car on est des pros. Un grand bravo à nos supporters qui nous ont soutenus du début jusqu’à la fin. Même quand cela allait mal, on n’a pas entendu un sifflet ».