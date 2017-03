Dans : OL, Ligue 1.

Corentin Tolisso a joué mardi soir son premier match sous le maillot des Bleus, connaissant les joies d'une première titularisation contre un grand du football mondial, à savoir l'Espagne. Globalement, on ne peut pas dire que le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais se soit particulièrement mis en valeur, Corentin Tolisso étant un peu dépassé, comme ses coéquipiers, face à une formation espagnole visiblement un ton au-dessus.

Spectateur de ce match, Alain Boghossian a particulièrement regardé la performance de Corentin Tolisso, et il estime qu'elle doit inciter le joueur de l'Olympique Lyonnais à changer des choses. « Tolisso a bien essayé de se montrer. Il est encore friable et a besoin de muscler son jeu aussi, a confié, dans L’Equipe, le champion du monde 1998, ressortant une formule célèbre d’Aimé Jacquet à destination de Robert Pirès. Et Boghossian de continuer son analyse sur Tolisso. Je l'ai trouvé nettement mieux quand il est passé à gauche, comme il a l'habitude de jouer à Lyon. C'est une indication pour le futur car c'est important de garder les joueurs dans leurs habitudes de jeu. »