OL : Tolisso déjà à la Juventus, la réponse lyonnaise

Dans : OL, Mercato, Serie A.

La presse italienne, qui force clairement sur le transfert de Corentin Tolisso, avait annoncé cette semaine qu’un accord avait déjà été trouvé avec Lyon en vue de la fin de saison.

L’OL conservait ainsi son milieu de terrain cet hiver sans sollicitations turinoises, mais laissait partir son international espoirs pour 40 ME l’été prochain en contrepartie. Une entente cordiale pour une somme copieuse, alors que la Juventus ne cache pas sa volonté de recruter le joueur lyonnais depuis des semaines.

Mais ce samedi, en marge du match entre Lyon et Lille, Canal+, dont les reporters ont discuté avec Florian Maurice, le responsable du recrutement lyonnais, a fait savoir qu’un accord de ce type n’était pas en vigueur. Il est vrai que, si la somme est rondelette, Corentin Tolisso a refusé aussi une énorme proposition de la part de Naples six mois plus tôt. Il préfèrera donc se donner le temps de la réflexion pour un éventuel départ, qui sera en tout cas forcément évoqué pour cet été étant donné le prestige de ses courtisans.