OL : Tete a mangé Neymar, c'est fort s'enflamme Puydebois

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçants à Limassol jeudi soir en Europa League, Kenny Tete et Ferland Mendy étaient titulaires dimanche au Parc des Princes pour le choc de la 6e journée face au Paris Saint-Germain (2-0). Opposés à Neymar et à Kylian Mbappé, les deux latéraux de l’OL ont tenu le choc. Mieux, ils ont muselé les deux stars parisiennes, réduisant ainsi considérablement leur impact sur le jeu offensif du vice-champion de France en titre. Ancien gardien de Lyon et désormais consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois estime que les deux joueurs ont marqué des points aux yeux de Bruno Génésio pour la suite de la saison.

« Mention spéciale pour Kenny Tete qui a très bien muselé Neymar. Défensivement, les latéraux ont été très propres. Ils n’ont pas hésité non plus à se projeter vers l’avant et à essayer d’apporter offensivement. Ferland Mendy a été un peu facile par moment, avec des pertes de balles dangereuses. Mais dans l’ensemble, c’est très intéressant. Dans l’esprit, c’est bien. Il y a de la qualité. Ils ont marqué des points à leurs postes pour la suite de la saison » a confié l’ancien gardien de Nîmes avant de féliciter l’ensemble du bloc défensif rhodanien. « On a vu un bloc lyonnais bien en place, bien rapproché les uns des autres, ce qui nous a permis de bien défendre ensemble. Ça nous a aussi permis de réussir plus de passes qu’à l’accoutumer, d’avoir moins de déchets » a-t-il conclu. En difficulté dans le jeu depuis le début de la saison, Lyon peut néanmoins s’appuyer sur une défense très solide depuis l’entame du championnat, symbolisée par la recrue Marcelo, encore très rassurant au Parc des Princes dimanche soir.