OL : Sonny Anderson a un message pour les supporters anti-Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Les sifflets d'une partie des supporters de l'Olympique Lyonnais à l'encontre d'Alexandre Lacazette mercredi soir lors du match OL-Nancy continuent à faire des vagues. Car nombreux sont ceux qui estiment que les fans en question ont la mémoire très courte et crachent un peu facilement sur un joueur qui a tant apporté à l'Olympique Lyonnais. Ancien du club rhodanien, Sonny Anderson estime qu'Alexandre Lacazette mérite nettement plus de respect de la part des fans rhodaniens.

Et sur BeInSports, Sonny Anderson a fait passer un message clair et net à destination des supporters lyonnais. « J’ai eu un problème un jour avec des supporters au début quand je suis arrivé à Lyon. On avait été éliminé par Maribor. Quelques supporters cagoulés ont voulu se battre avec moi et m’ont sifflé. Ils n’étaient pas contents parce qu’on avait été éliminé alors que j’étais le transfert le plus élevé de l’histoire du championnat de France. J’ai parlé avec eux et, après, les choses étaient réglées. Il faut avoir du respect pour ce qu’il fait sur le terrain. Alex mérite le même respect que j’ai reçu, que Juninho a reçu ou que tous les joueurs qui ont marqué le club ont reçu (…) Si les supporters aiment vraiment Alexandre, il faut qu’ils disent qu’ils veulent qu’il reste au club. Si Alexandre a pu être maladroit dans sa déclaration, eux aussi l’ont été avec leur banderole. Je me suis mis dans la peau d’Alexandre quand j’ai vu cette banderole et je n’ai pas du tout compris la démarche (…) Alex m’a dépassé par rapport au nombre de buts inscrits avec l’OL. Il a dépassé les 110 buts toutes compétitions confondues. C’est un joueur qui est formé au club : c’est exceptionnel ce qu’il a fait. Tous ceux qui connaissent vraiment le football doivent l’encourager. Siffler ses propres joueurs, ça n’aide pas… Alex aime ce club et il a envie que les supporters l’aiment aussi », explique Sonny Anderson, qui espère donc que les choses vont s’arranger entre une partie des supporters lyonnais et Alexandre Lacazette, et cela même si on peut penser que le mal est fait.