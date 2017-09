OL : Quand Lyon se félicite d’avoir gâché le match de Neymar

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Trois jours après son match nul très décevant sur le contenu comme le résultat face à Limassol, l’Olympique Lyonnais s’est incliné sur le terrain du Paris SG (2-0). Une série négative même si les joueurs rhodaniens ont longtemps tenu tête au leader de la Ligue 1. Le revers concédé à Paris a d’ailleurs été plutôt bien pris par l’OL, qui sur son site officiel, a mis en avant plusieurs points positifs. Notamment la performance de Kenny Tete, qui a il est vrai bien muselé Neymar, remportant notamment un duel aux abords de la surface avec précision et élégance.

« Kenny Tete n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Le Néerlandais a tout de suite bloqué les incursions de Neymar. Le Brésilien est passé à côté de ce premier vrai test en grande partie à cause du défenseur lyonnais. Il n'a rien lâché jusqu'au bout et s'est battu comme un guerrier sur chaque ballon. C'est finalement Lo Celso qui est parvenu à le faire glisser sur le centre amenant le but chanceux (75'). Le club peut en tout cas se satisfaire d'avoir doublé des postes clés en quantité et qualité », a livré le site officiel de l’OL au moment d’analyser cette rencontre qui aura en effet permis de mettre en valeur la performance du Néerlandais, qui a d’ailleurs provoqué quelques réactions dans son pari, où on se demande comment l’Ajax Amsterdam a pu le laisser filer à si bon prix cet été.