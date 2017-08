OL : Pourquoi Genesio persiste avec l’agaçant Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire depuis le début de la saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay est pourtant loin de mettre tout le monde d’accord.

Notamment en cause, sa tendance à partir dans des actions en solitaire, quitte à oublier ses coéquipiers mieux placés. L’autre problème, c’est que l’ancien joueur de Manchester United a souvent du déchet dans son jeu, lorsqu’il ne disparaît pas du match pendant de longues minutes. Ce qui ne l’empêche pas de se montrer efficace, lui qui a délivré une passe décisive contre Strasbourg (4-0) et Bordeaux (3-3), en plus de son but à Rennes (2-1). Des statistiques suffisantes pour convaincre l’entraîneur Bruno Genesio, mais aussi le consultant Raynald Denoueix.

« Quand on est entraîneur, on recherche l'efficacité et on aligne les joueurs qui apportent quelque chose à l'équipe, a expliqué l’ancien coach de Nantes à Radio Scoop. Certains récupèrent le ballon, d'autres participent à la maîtrise du jeu et encore d'autres doivent faire des passes décisives et marquer. L'efficacité est le critère principal. S'il n'a plus cette capacité à être décisif, le joueur sait qu'il sortira de l'équipe, c'est une évidence. » Et si Depay améliorait ses performances tout en restant efficace ? « A ce moment-là, peut-être qu'il ne serait pas à Lyon... », a imaginé Denoueix, conscient des limites du Lyonnais.