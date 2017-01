OL : Pour Valbuena, ça sent le départ

Dans : OL, Mercato.

Une première saison catastrophique, une seconde beaucoup mieux, Mathieu Valbuena sera-t-il tenté d’aller au bout de son contrat à l’Olympique Lyonnais ?

Son bail expire en juin 2018 et son avenir ne dépend plus que de lui. En effet, Jean-Michel Aulas l’avait reconnu cet automne, le mieux serait peut-être pour Petit Vélo d’aller voir ailleurs qu’en Ligue 1, quand on constate l’accueil qu’il reçoit lorsqu’il se déplace dans les stades de France. Pour cela et aussi en raison de son énorme salaire, l’Olympique Lyonnais ne le retiendra pas l’été prochain. Un feu vert pour un départ que devrait saisir le meneur de jeu, annonce Goal, et ce pour deux raisons.

Valbuena qui a déjà connu un exil mitigé en Russie, rêve désormais de rejoindre la Liga. A 32 ans, il ne devra pas laisser passer sa chance cet été sous peine de ne plus vraiment attirer l’œil des recruteurs, même si son jeu précis et technique a de quoi séduire de l’autre côté des Pyrénées. L’autre raison est tout simplement le fait qu’il ne se sente pas parfaitement intégré à Lyon, affirme le média international. Le joueur sort peu, ne parle presque plus à la presse alors qu’il avait toujours été considéré comme un bon client, et ne s’est pas intégré au vestiaire, même si cela ne se voit aucunement dans ses performances et son attitude. Du côté de Lyon, on verrait plutôt d’un bon œil la possibilité de laisser filer un très gros salaire, et en même temps d’enregistrer une petite indemnité de transfert pour un joueur qui reste tout de même de premier plan, comme le montre son sursaut de ces derniers mois.