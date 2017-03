OL : Pour le bien de sa carrière, Lacazette doit « plier les gaules »

Dans : OL, Mercato, Equipe de France.

Il est clairement sélectionnable, mais Didier Deschamps ne lui ouvre pas la porte. Il s’agit bien sûr d’Alexandre Lacazette, qui ne parvient pas à convaincre le sélectionneur national de le prendre avec l’équipe de France, malgré des performances de premier choix avec l’Olympique Lyonnais. La solution semble désormais évidente, seul un départ pour l’étranger peut paradoxalement replacer le Lyonnais dans la liste des Bleus. Un destin que confirme l’hebdomadaire France Football, qui s’interroge sur la non-sélection de Lacazette, et ne voit, comme son compère Samuel Umtiti avant lui, qu’une seule solution.

« Il a beau avoir sélectionné au départ treize joueurs du Championnat de France pour affronter le Luxembourg et l'Espagne, la préférence nationale de Deschamps reste limitée. Et face à la vive concurrence en pointe, Alexandre Lacazette est donc encore une fois resté sur le carreau. Le ratio du leader d'attaque de l'Olympique Lyonnais en C1, en revanche, a longtemps suscité le doute. Il est à ce jour de cinq buts en dix-huit matches. Toutes compétitions européennes incluses, Lacazette affiche douze réalisations en quarante-trois apparitions. Très perfectible. On peut comprendre que dans l'esprit du sélectionneur national, ce bilan compte autant que ses soixante et onze buts lors des trois dernières saisons de Ligue 1. Surtout quand on se rappelle que DD avait tancé publiquement Samuel Umtiti il y a un an et demi pour ses performances en Ligue des champions, alors que les supporters lyonnais ne comprenaient pas son absence chez les A... Le message a été reçu par celui qui est aujourd'hui quasi-indispensable au Barça.

Bref, pour avoir une (vraie) chance de se faire une place en sélection, Lacazette doit vite plier les gaules. Pas pour West Ham ou Stoke City, hein. Plutôt pour une équipe de la dimension du Borussia Dortmund ou de l'Atlético Madrid. Le joueur, qui aura vingt-six ans en mai prochain, en rêve », annonce ainsi France Football, persuadé que le meilleur buteur français de la Ligue 1 va connaître un premier changement de club au mercato.