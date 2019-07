OL : Aulas regrette cette terrible erreur à 20 ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a deux ans, Marcelo rejoignait Lyon en provenance de Besiktas pour 7 ME. Cela ressemblait à une bonne affaire de la part du club rhodanien, d’autant que la première saison du Brésilien à Lyon fût très convaincante. A tel point que West Ham a proposé durant l’été 2018 près de 20 ME pour s’offrir les services de Marcelo. Pensant tenir un leader de défense pour les années à venir, Jean-Michel Aulas a refusé cette proposition sans sourciller. Une décision que le président lyonnais semble désormais regretter, après la deuxième saison complètement ratée par Marcelo à Lyon.

En effet, L’Equipe indique que désormais, le président rhodanien ne retiendra pas son défenseur de 32 ans en cas d’opportunité sur le marché des transferts. En revanche, Marcelo, qui n’aurait pas dit non à un départ du côté de West Ham il y a un an, souhaite désormais... rester à Lyon. Autant dire que Jean-Michel Aulas, qui est tout proche de s’offrir le Danois Joachim Andersen en provenance de la Sampdoria de Gênes, doit énormément regretter d’avoir refusé les 20 ME de West Ham en 2018. Reste à voir si, durant le mercato, de nouvelles opportunités se présenteront à Marcelo et à Lyon pour un départ du colosse brésilien.