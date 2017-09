OL : Ndombélé détruit les comparaisons avec Tolisso

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi, Tanguy Ndombélé a été présenté aux médias après sa signature à Lyon au cœur des matchs internationaux.

Blessé avec les espoirs et forfait pour le match de ce week-end face à Guingamp, le milieu de terrain arrivé d’Amiens espère rapidement rattraper son petit retard physique grâce à ses qualités. Celles-ci sont dans la qualité de passe, et la puissance pour couper les lignes, avec une pointe d’efficacité qui reste à améliorer. Un profil à la Corentin Tolisso, voire à la Michaël Essien selon les dirigeants lyonnais. Mais la comparaison s’arrête là pour Ndombélé, qui a bien fait comprendre qu’il n’était pas là pour remplacer le joueur parti au Bayern Munich.

« Je veux dire merci à l’OL car ils se sont battus pour m’avoir. C’est le Top3 du football français et c’est une équipe qui continue de progresser. Quand c’est devenu concret, avec une offre, c’était Lyon et rien d’autre. On ne m’a pas parlé de Corentin Tolisso et encore moins de le remplacer. Je suis là et je ne suis pas là pour remplacer quelqu’un. Après c’est un exemple en terme de progression, notre profil est assez similaire, mais chacun à ses qualités. Mon modèle ? J’aime bien regarder Giannelli Imbula, même si j’aime bien piocher chez tout le monde », a confié le nouveau milieu de terrain lyonnais, qui va devoir aller bousculer la concurrence accrue au milieu de terrain pour aller chercher un temps de jeu qui lui sera aussi nécessaire pour valider son transfert définitif en fin de saison.