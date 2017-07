OL : Marcelo et un attaquant en plus ? Aulas fait des confidences

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A l'occasion de la présentation officielle de Kenny Tete, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur la suite du mercato de l'Olympique Lyonnais. Et si le président de l'OL a confirmé que son club allait encore s'offrir un défenseur central, il a également reconnu qu'il était possible qu'un attaquant supplémentaire débarque cet été à Lyon si le besoin s'en faisait sentir lors des matches de préparation.

C'est d'abord Bruno Genesio qui a confirmé que Marcelo était bien une cible pour l'OL. « On va recruter un défenseur central supplémentaire, mais on va prendre le temps de faire celui qui colle à nos critères. Marcelo correspond à plusieurs critères », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Pour l’attaquant supplémentaire, Jean-Michel Aulas a mis les choses au point. « On a Traoré, on a Memphis, l’équipe s’est quand même renforcée avec des joueurs internationaux (...) On a regardé le match de samedi, et on a vu qu’on avait en magasin trois ou quatre des meilleurs jeunes attaquants français issus de notre centre de formation. On a un garçon de 15 ans et demi capable de faire ce qu’il a fait en amical. Même si aujourd’hui, on a les moyens de faire un autre très grand attaquant, on donnera la priorité aux jeunes et à ceux qui sont venus nous rejoindre. Maintenant, on n’est pas idiot. On regardera la préparation et on fera ce qu’il faut en fonction de ce qu’il se passe », a prévenu le patron de l’OL, qui laisse la porte ouverte à un éventuel renfort offensif.