OL : Marçal bosse pour former un duo d'enfer avec Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay a été au coeur des préoccupations cette semaine à Lyon, du moins dans les discours, l'attaquant néerlandais ayant du mal à trouver les bons réglages, au point de faire douter Bruno Genesio. Si l'entraîneur de l'OL ne se fait pas des cheveux blancs sur le réel niveau de l'attaquant néerlandais, il attend beaucoup plus d'un joueur comme Memphis Depay et ne le cache plus. Du côté des joueurs de l'Olympique Lyonnais, Fernando Marçal se sent directement impliqué dans cette situation, car il oeuvre du même côté quand l'ancien mancunien.

Mais Marçal, qui croisera ce dimanche ses anciens coéquipiers de Guingamp, avoue qu'avec Memphis Depay ils font tout pour que les choses changent. « On n'est pas encore en osmose. On parle beaucoup avant l'entraînement et après, pour s'améliorer. Il nous manque encore des choses pour que le public vibre avec le niveau d'un Marçal et d'un Memphis », explique le défenseur brésilien, arrivé lors du dernier mercato à l'Olympique Lyonnais et qui compte sur le temps pour améliorer les choses. On verra ce qu'il en est ce dimanche au Groupama Stadium, du moins si Bruno Genesio aligne Memphis Depay.