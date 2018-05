OL : Didier Roustan voit une raison de dire Stop à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Du côté de Lyon, l'avenir de Bruno Genesio semble clair, puisque Jean-Michel Aulas a déjà fait savoir qu'il allait demander à son conseil d'administration le maintien de l'actuel coach de l'OL à son poste. Et cela malgré le mécontentement désormais affiché d'une partie des supporters du club rhodanien. Le débat continue cependant à faire rage. Et c'est dans ce cadre que Didier Roustan a donné son avis sur la situation de Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

« La banderole de samedi soir était assez soft et pas violente, et je pense que pour Genesio c’est quand même un problème quand beaucoup de tes propres supporters sont contre (...) Quand même il se fait éliminer dans une coupe par Montpellier, dans l’autre par Caen, en Europa League ils sont sortis et pas par des monstres, en championnat c’est comme-ci, comme-ça, si Balotelli marque le but du 2-1 samedi je demande à voir le truc. OK il bat les records de points, mais tout le monde le fait parce qu’autrefois le championnat était relativement homogène, mais désormais le premier mec te marque 18-20 buts, ce qui n’était pas possible il y a 10 ans. Aujourd’hui la différence est énorme rien qu’entre le 4e et le 5e alors ce record de points ne veut rien dire (...) On ne peut pas reprocher à Lyon de faire un football « chiant », c’est vrai, mais quelque part il manque quelque chose. On sent qu’ils peuvent perdre un match où ils mènent 2-0, qu'ils se perdent parfois en plein match. Après je n’ai pas à juger si c’est l’homme de la situation ou pas, c’est le problème d’Aulas, mais je dis que pour passer un certain cap, et pas obligatoirement rattraper le PSG, il y a sur le marché des entraîneurs libres... », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Didier Roustan.