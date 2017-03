OL : Lyon se dirige vers un gros problème avec Tousart

Dans : OL, Ligue 1.

Apparu une seule fois en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Tousart a complètement changé de statut à l’Olympique Lyonnais.

Bien aidé par la suspension de Maxime Gonalons en septembre dernier, le milieu de 19 ans s’est peu à peu imposé dans le onze de l’entraîneur Bruno Genesio. Mais le vrai déclic a eu lieu pendant l’Euro 2016 remporté avec l’équipe de France U19 l’été dernier. « Le titre européen m'a donné de la confiance, a expliqué l’ancien Valenciennois au Télégramme. Cette aventure a aussi prouvé à l'OL que je pouvais avoir des résultats dans une très grande compétition chez les jeunes. Ça leur a donné de la confiance pour me tester et me permettre de débuter des rencontres. »

Autant dire que le Mondial U20 pourrait permettre à Tousart de franchir un nouveau cap. A condition que l’OL l’autorise à disputer ce tournoi. En effet, la compétition se déroulera du 20 mai au 11 juin 2017, ce qui priverait Lyon de son joueur pour la fin du championnat et une éventuelle finale de l’Europa League (24 mai). « Le timing est compliqué. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre aujourd'hui. La Coupe du monde est très mal placée et peut-être qu'à un moment, ça posera problème », a annoncé le milieu de terrain, qui n’aura sûrement pas le dernier mot.