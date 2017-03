OL : Lyon prêt à signer un contrat de naming inédit !

Dans : OL, Ligue 1.

Annoncé plusieurs fois comme imminent, mais repoussé depuis plus d'un an et demi, le naming du stade du Parc OL devrait aboutir, à priori, avant la fin de la saison en cours, la date du 30 juin ayant été citée, elle correspond à la fin de l'exercice comptable pour les clubs de Ligue 1. Et ce samedi, la tendance dévoilée il y a quelques semaines semble se confirmer. A savoir que Groupama serait en pole position pour devenir le sponsor sur stade de l'Olympique Lyonnais, même si d'autres candidats sont encore en course. Selon Le Parisien, le fait que la Matmut a donné son nom à Gerland a motivé encore plus Groupama.

Mais, le quotidien affirme que le contrat pour quatre ans que s'apprête à signer Jean-Michel Aulas sera revu à la baisse puisque l'on parle désormais d'un montant de 5ME par saison, avec cependant une clause inédite en matière de naming. En effet, à ces 5ME pourront s'ajouter des bonus en fonction des résultats de l'Olympique Lyonnais, le fait de jouer ou non en Ligue des champions ou en Europa League faisant monter le prix du contrat. Un cas de figure qui est peu commun. Pour l'instant, et en attendant un accord définitif, rien n'a été encore décidé sur le nom précis donné au stade du Parc OL si Groupama en devient le sponsor.