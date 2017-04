OL : Lyon n'a plus les griffes avoue Lopes

Dans : OL, Ligue 1.

Après le match nul de l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais dimanche (1-1), Anthony Lopes a exprimé toute sa frustration...

Si l'espoir de podium était encore de mise avant d'aborder le sprint final, le club lyonnais a sûrement dit adieu au Top 3 dimanche. En revenant de Rennes avec un pauvre match nul (1-1), alors que l'OL a joué à 10 contre 11 après l'expulsion de Bensebaini à la cinquième minute de jeu, Lyon a laissé passer sa dernière chance. Mais ce 31e match de la saison en championnat, l'OL aurait dû le gagner grâce à sa domination, mais Lacazette a notamment manqué un penalty. Par conséquent, Lyon n'a plus rien à jouer en L1. Et les joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes avoue Anthony Lopes.

« Encore deux points de perdus... C'est une grosse faute professionnelle de ne pas avoir gagné ce match. On avait le match en main jusqu'à ce qu'on baisse de rythme d'un seul coup. On ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes. C’est un match frustrant. Ils marquent sur leur première frappe cadrée. On avait le match en main jusqu’à l’ouverture du score. C’est un gros relâchement de notre part en pensant que le match était plié. Nous n’avons pas été assez vigilants, surtout fasse à des équipes comme celles-ci qui jouent devant leur public. Nous n’avons pas été attentif jusqu’à la fin du match et nous le payons cash », a avoué, en zone mixte, le gardien de l'OL, qui estime donc que Lyon manque de sérieux pour espérer jouer le podium de L1.