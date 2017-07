OL : Lyon et l'Ajax même combat, Bertrand Traoré y croit

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé lors de ce mercato à l'Olympique Lyonnais en provenance de Chelsea, après une année passée à l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré découvre encore son nouveau club. Et forcément la tentation est grande de savoir ce que l'attaquant international burkinabé pense de l'OL par rapport à l'Ajax, club mythique s'il en est et qui comme Lyon a toujours fait confiance aux jeunes joueurs.

Cela tombe bien, Bertrand Traoré avoue que depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais il voit de grosses similitudes avec le club néerlandais, et cela l'incite à penser qu'il y a de très belles choses à faire sous le maillot de l'OL. « Ma première impression sur l’OL ? Il n’y a que du talent dans cette équipe. Cela joue bien au football. On doit juste apprendre à se connaître collectivement. Oui il y a des points commun entre Lyon et l’Ajax Amsterdam, la philosophie est similaire. On essaie de jouer, de presser haut. Il faudra trouver les automatismes et accepter de travailler les uns pour les autres. Il est trop tôt pour parler de titre. Il faut d’abord bien se préparer (…) Je viens à Lyon pour aider l’équipe à attendre ses objectifs. Je ne suis pas tout seul. Je vais garder les objectifs pour moi. Il n’y a que l’équipe qui compte et son résultat », prévient, dans Le Progrès, Bertrand Traoré, qui va devoir prouver durant cet été que finalement l’Olympique Lyonnais n’a pas besoin d’un attaquant supplémentaire, en espérant pour l’OL que son association avec Mariano Diaz fonctionne bien.