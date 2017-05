OL : Lyon et Adidas présentent le maillot de la saison 2017-2018

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais et Adidas ont présenté ce mercredi matin le maillot que porteront les joueurs de l'OL la saison prochaine lors des matches au stade du Parc OL. « Deux couleurs emblématiques, le rouge et le bleu, un col en « V » pour un effet retro, ainsi qu’un badge « Nous sommes l’Olympique Lyonnais » qui souligne la fierté d’appartenance à l’OL. La tenue domicile, qui fera la part belle à l'identité historique du club, sera portée en avant-première par les joueurs lyonnais face à Nice, le samedi 20 mai au Parc OL », précise l'Olympique Lyonnais. Le nouveau maillot de l'OL est d'ores et déjà en vente pour la coquette somme de 89,95 euros.