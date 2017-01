OL : Lyon 1950 n’accepte pas la bêtise de ses membres à Caen

Dans : OL, Ligue 1.

Encore une histoire de pétards pour l’Olympique Lyonnais. Après les incidents qui ont causé l’interruption du match à Metz en décembre dernier, des supporters des Gones ont utilisé des bombes agricoles pendant la rencontre à Caen dimanche.

Parmi les sept coupables, cinq membres de Lyon 1950, l’un des principaux groupes de fans de l’OL qui n’a pas tardé à réagir sur Facebook. En effet, l’association condamne fermement les actes de ses fidèles. Ou plutôt de ses anciens fidèles, exclus du groupe ! « La ligne de conduite de Lyon 1950 a toujours été claire en matière d'utilisation de pétards dans les stades, quitte à déplaire : 0 tolérance ! Nous pensions ce message acquis et compris de tous. Cela n'est malheureusement pas le cas », a regretté l’association.

« Aussi, nous condamnons sans aucune ambiguïté ceux qui ont mis à mal le discours du groupe et l'intégrité des joueurs et spectateurs, a ajouté Lyon 1950. Nous avons donc pris la décision de bannir du groupe ceux qui n'ont aucun respect pour le travail réalisé par Lyon 1950 et qui mettent en jeu l'existence même de notre association ! » De son côté, le club rhodanien pourrait être sanctionné.