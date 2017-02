OL : Les supporters de Dijon démolissent « sa grande majesté Aulas »

Dans : OL, Ligue 1, Dijon.

Les supporters de Dijon n'ont pas apprécié les propos de Jean-Michel Aulas concernant Florent Balmont, dont le président de l'Olympique Lyonnais s'était moqué de la petite taille, suite aux propos énervés du joueur dijonnais après la défaite du DFCO face à l'OL. Dans une lettre ouverte, les fans de Dijon ont répondu au président de l'Olympique Lyonnais et provoqué un gros buzz.

« En vous attaquant au physique et plus particulièrement à la taille d’un joueur du DFCO, vous êtes petit, c’est le cas de le dire. D’une part parce que personne ne vous fait remarquer que vous être le sosie de l’Empereur Palpatine (oups, on va trop loin, pénalty pour Lyon); de deux parce que vous semblez oublier qu’avec Mathieu Valbuena vous comptez un joueur encore plus facilement « dépassable par la taille » dans vos rangs. Au vu du salaire démesuré de celui-ci, qui témoigne s’il en fallait encore de la gestion sportive hasardeuse et titubante que vous menez depuis des années, vous ne devriez pas (…) Est-ce que le PSG et Monaco, eux, ont besoin de vous rappeler que ce n’est pas vous qui faites gagner des points à la France ces dernières années ? (…) Enfin vous qualifier le DFCO de « mauvais joueurs ». De la part d’un président qui voulait récupérer les points du RC Lens pour espérer dépasser le PSG au classement il y a deux ans, c’est flatteur. De la part d’un club dont le service communication souhaitait un « bon retour en Ligue 2 » au SM Caen après une défaite contre celui-ci, encore plus. On pourrait s’attendre de la part d’un club tel que l’OL qu’il tente de tirer le football français vers le haut. Il n’en est rien. Mais au final, là où vous faites fausse route, c’est en parlant d’un « lobby anti grands clubs ». Cela indiquerait que vous dirigez un grand club. Mais un grand club n’a pas besoin de rabaisser les autres pour exister ou faire parler de lui. Prenez exemple sur les gestions actuelles de l’OM, de Monaco ou du PSG, peut-être que vous parviendrez à le devenir. En attendant, bonne chance pour votre production de miel », écrit ce collectif de supporters dans une lettre adressée à « sa grande majesté Jean-Michel Aulas ».