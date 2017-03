OL : Les filles de Lyon à qui perd gagne

Dans : OL.

Victorieuses 2 à 0 en Allemagne, les Lyonnaises pensaient clairement avoir fait le plus dur dans la quête du ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais le club rhodanien voulait encore la différence ce mercredi soir devant le très nombreux public venu au stade du Parc OL.

Cependant, Wolfsburg n'avait pas l'intention de jouer les seconds rôles et plutôt dominatrices les joueuses allemandes ouvraient le score Hansen sur pénalty à la 82e (1-0). Forcément, cela commençait à sérieusement trembler du côté de Lyon, Wolfsburg n'ayant qu'un but à marquer pour revenir à égalité. Les Lyonnaises poussaient de plus en plus pour éviter cela, mais les dernières minutes étaient stressantes pour le deux camps. Mais finalement, malgré cette défaite, l'OL obtenait sa qualification.

L'OL ne connaître son adversaire que jeudi soir, puisque c'est à cette date que Manchester City jouera son quart de finale retour face au Fortuna. A l'aller, les joueuses anglaises s'étaient imposées 1 à 0 au Danemark. L'Olympique Lyonnais se déplacera à l'aller le 22 ou 23 avril et recevra une semaine plus tard.