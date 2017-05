OL : Les fans de Lyon 1950 collent un gros tacle mais soutiendront l'OL

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Mardi, le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones avait lancé un appel à la mobilisation générale pour la demi-finale retour d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et l'Ajax Amsterdam jeudi soir au stade du Parc OL. De l'autre côté, dans le Virage Sud, l'association Lyon 1950 fait de même, mais sur Radio Scoop, le responsable de ce groupe de supporters tient à faire savoir que s'il fallait faire bloc jeudi, Lyon 1950 avait toujours en travers de la gorge quelques événements de la saison.

« On sera à 300% derrière l’équipe et même plus. On le fera pour nos couleurs, pour l’OL et pour nous, mais pas pour les joueurs, ni l’entraîneur, ni le président, parce qu’on a le sentiment d’avoir été trahis cette saison, notamment lors des déplacement à Dijon, à Caen, à Lorient. On va oublier le contexte autour du match, on va penser à une seule chose : on peut tous ensemble marquer l’histoire du club jeudi soir, donc on va tout faire pour y arriver », a confié le responsable de cette association de supporters, pas tendre avec l’équipe, le staff et la direction de l’Olympique Lyonnais.