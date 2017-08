OL : Le tirage de costaud, c’est pour Lyon avoue Ménès

Dans : OL, Europa League.

Le tirage au sort des poules a eu lieu ce vendredi en ce qui concerne l’Europa League, et trois clubs français étaient concernés. Nice aura fort à faire avec notamment la Lazio Rome, Marseille récupère une poule très équilibrée, mais Lyon pouvait difficile tomber pire. Tout en étant tête de série numéro 1, l’OL affrontera Everton, Bergame et enfin Limassol. Pour Pierre Ménès, c’est bien la formation de Bruno Genesio qui aura la poule la plus difficile.